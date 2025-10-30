#
В России хотят ввести квоты для такси, не отвечающих требованиям локализации

В Госдуме предложили ввести квоту для таксистов на неподходящих авто

В Государственной Думе предложили установить квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре такси для физических лиц, чьи автомобили не отвечают требованиям по локализации. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 30 октября.

Квота, позволяющая самозанятым таксистам работать на автомобилях, не соответствующих локализационным требованиям, будет действовать до 1 января 2033 года. Водители должны будут владеть автомобилем минимум 6 месяцев.

«Такой механизм позволит адаптировать требования закона о локализации автомобилей в такси к текущим реалиям, обеспечивая постепенность обновления парка отечественных автомобилей и снижая риски ухода водителей в тень и, как следствие, сохранение налоговых поступлений совокупно около 76,2 млрд рублей за три прогнозных года (по данным ВШЭ)», – отмечается в пояснительной записке.
Реализация данной инициативы поможет снизить вероятность вытеснения из сектора множества самозанятых перевозчиков, для которых покупка транспортных средств с необходимым уровнем локализации может оказаться экономически нецелесообразной, подчеркнули авторы законопроекта.

Сообщается, что на июль 2025 года в реестре ФГИС «Такси» содержится информация о 162,5 тыс. записях перевозчиков в статусе самозанятого, и многие из них уже используют российские автомобили как такси. Таким образом, предложенный законопроект не нарушает принципов локализации, а способствует постепенному переходу на автомобили, произведенные в России, считают депутаты.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
0