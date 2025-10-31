Стало известно, почему в Москве и Питере бросились покупать подержанные авто

Авто.ру Бизнес: в Москве и СПб автомобили с пробегом начали продаваться быстрее

Осенью 2025 года рынок машин с пробегом в двух столицах демонстрирует резкий рост динамики, пока в целом по стране продажи стабилизировались.

По данным Авто.ру Бизнес, Москва и Санкт-Петербург задают собственный тренд. Так, в Москве машины теперь находят новых владельцев в среднем всего за 25 дней, что на целых 6 дней быстрее прежних показателей.

Аналогичная картина наблюдается и в Санкт-Петербурге, где особенно быстро стали продаваться автомобили возрастом 3-5 лет – сделки по ним заключаются на неделю раньше – теперь для продажи достаточно 29 суток. Молодые авто (до двух лет) стали находить новых владельцев еще быстрее – в среднем за месяц. Незначительное замедление замечено лишь в сегменте «старичков» – здесь покупательская активность чуть снизилась.

Аналитики связывают этот всплеск с традиционным осенним ростом спроса, а также с тем, что жители двух столиц быстрее реагируют на любые изменения экономической ситуации. На фоне разговоров о повышении утильсбора многие потенциальные покупатели, опасаясь дальнейшего подорожания, принимают решение о покупке быстрее, создавая ажиотаж в сегменте автомобилей с пробегом.

В среднем же по стране средние сроки продаж в дилерском сегменте практически не изменились. Так, авто до девяти лет находили новых владельцев в среднем за 33 дня, а те, что постарше – за 27 дней.

