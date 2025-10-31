Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые правила расчета утильсбора перенесут
31 октября
Новые правила расчета утильсбора перенесут
Минпромторг РФ предложил отложить повышение...
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
31 октября
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
Белорусские шины Artmotion Snow Premium...
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
31 октября
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
В РФ водителей начнут уведомлять о...

Новые правила расчета утильсбора перенесут

Минпромторг РФ предложил отложить повышение утильсбора до 1 декабря

Министерство промышленности и торговли России предложило отсрочить вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

В правительство страны внесен проект постановления с соответствующими изменениями.

Оно было принято с учетом интересов россиян, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил после публикации нормативного акта с новыми параметрами, а также тех, кто столкнется с задержками в доставке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Новые правила предполагают, что с 1 ноября 2025 года автомобили мощностью свыше 160 л.с., ввозимые для личного пользования, будут облагаться утильсбором по коммерческим тарифам вместо льготных.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 5
31.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0