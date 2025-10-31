Новые правила расчета утильсбора перенесут

Минпромторг РФ предложил отложить повышение утильсбора до 1 декабря

Министерство промышленности и торговли России предложило отсрочить вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В правительство страны внесен проект постановления с соответствующими изменениями.

Оно было принято с учетом интересов россиян, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил после публикации нормативного акта с новыми параметрами, а также тех, кто столкнется с задержками в доставке.

Новые правила предполагают, что с 1 ноября 2025 года автомобили мощностью свыше 160 л.с., ввозимые для личного пользования, будут облагаться утильсбором по коммерческим тарифам вместо льготных.

