Почему утильсбор лучше не менять — веская причина

Автомобильный союз предложил не менять утильсбор из-за снижения доходов бюджета

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал правительство отказаться от планируемых изменений в методах расчета утильсбора, сообщил вице президент НАС Антон Шапарин.

В соответствующем письме, адресованном министру финансов Антону Силуанову, организация выразила свою озабоченность тем, что новая методика расчета может привести к тому, что россияне начнут чаще отказываться от ввоза автомобилей мощностью более 160 л.с., что, в свою очередь, негативно скажется на доходах федерального бюджета от таможенных поступлений.

Шапарин отметил, что те, кто не сможет покрыть дополнительные расходы на утильсбор, скорее всего, откажутся от ввоза таких транспортных средств. Это, как он считает, повлечет за собой снижение поступлений от растаможки и, соответственно, уменьшение доходов бюджета.

На данный момент физические лица при ввозе легковых автомобилей платят 11 746 рублей плюс таможенные платежи по единой ставке. Для автомобилей, выпускаемых не более трех лет, эта ставка составляет 48-54% от стоимости, но не менее €2,5-20 за 1 куб. см рабочего объема двигателя. К примеру, для Toyota Camry возрастом до трех лет с объемом двигателя 1986 куб. см и стоимостью €26 тыс. пошлина составит около 1,2 млн рублей.

Для автомобилей, возраст которых от трех до пяти лет, ставка снижается до €1,5-3,6 за куб. см, что приведет к необходимости заплатить чуть более 500 тыс. рублей за аналогичный автомобиль Camry. НАС прогнозирует, что внедрение новой системы утильсбора может привести к тому, что в Россию не ввезут около 250 тыс. машин, что обернется потерей порядка 200 млрд рублей для бюджета.

Минпромторг подтвердил, что новая методика утильсбора вступит в силу с 1 декабря 2025 года, предполагая, что льготный сбор будет действовать только для автомобилей с мощностью до 160 л.с. Если автомобиль будет мощнее, будет действовать более высокий коммерческий сбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

