Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Почему утильсбор лучше не менять — веская причина

Автомобильный союз предложил не менять утильсбор из-за снижения доходов бюджета

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал правительство отказаться от планируемых изменений в методах расчета утильсбора, сообщил вице президент НАС Антон Шапарин.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

В соответствующем письме, адресованном министру финансов Антону Силуанову, организация выразила свою озабоченность тем, что новая методика расчета может привести к тому, что россияне начнут чаще отказываться от ввоза автомобилей мощностью более 160 л.с., что, в свою очередь, негативно скажется на доходах федерального бюджета от таможенных поступлений.

Шапарин отметил, что те, кто не сможет покрыть дополнительные расходы на утильсбор, скорее всего, откажутся от ввоза таких транспортных средств. Это, как он считает, повлечет за собой снижение поступлений от растаможки и, соответственно, уменьшение доходов бюджета.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На данный момент физические лица при ввозе легковых автомобилей платят 11 746 рублей плюс таможенные платежи по единой ставке. Для автомобилей, выпускаемых не более трех лет, эта ставка составляет 48-54% от стоимости, но не менее €2,5-20 за 1 куб. см рабочего объема двигателя. К примеру, для Toyota Camry возрастом до трех лет с объемом двигателя 1986 куб. см и стоимостью €26 тыс. пошлина составит около 1,2 млн рублей.

Для автомобилей, возраст которых от трех до пяти лет, ставка снижается до €1,5-3,6 за куб. см, что приведет к необходимости заплатить чуть более 500 тыс. рублей за аналогичный автомобиль Camry. НАС прогнозирует, что внедрение новой системы утильсбора может привести к тому, что в Россию не ввезут около 250 тыс. машин, что обернется потерей порядка 200 млрд рублей для бюджета.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Минпромторг подтвердил, что новая методика утильсбора вступит в силу с 1 декабря 2025 года, предполагая, что льготный сбор будет действовать только для автомобилей с мощностью до 160 л.с. Если автомобиль будет мощнее, будет действовать более высокий коммерческий сбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 674
01.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0