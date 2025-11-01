Автомобильные компании в России массово подняли ценники

«Автостат»: в России 26 автомобильных марок переписали ценники в октябре

В первой половине октября 2025 года изменение цен на новые автомобили затронуло 12 автопроизводителей, а во второй половине месяца этот процесс наблюдался у еще 14 компаний.

В числе брендов, которые дважды корректировали свои цены, оказались Haval, Jaecoo и Москвич, как сообщают эксперты агентства «Автостат», исследовавшие результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

С 1 по 15 сентября также произошло изменение цен у нескольких марок, включая Москвич, Ambertruck Work и Haval, среди других. В период с 16 по 30 октября в список участников ценовых корректировок вошли такие компании, как Exeed, АМБЕРАВТО, Solaris и другие. Повышение цен было замечено у 16 компаний.

В частности, у Haval увеличилась стоимость сразу шести моделей внедорожников. Например, модель Haval Jolion 2025 года, за исключением комплектации Comfort, подорожала на 1,8-2,2%, а с учетом предыдущего повышения его цена в целом возросла на 1,8-4,4%. Кроссовер Haval M6 в первой половине октября подорожал в версии с «роботом», а теперь увеличил цену в комплектации Base DCT на 1,4%.

Кроме того, компания «Москвич» в первой половине месяца повысила цену на кроссовер Москвич 3 на 49-62 тысячи рублей (2,4-3,3%), а в конце октября снова увеличила стоимость на ту же модель с механической коробкой на 49 тысяч рублей (+2,5%). Теперь кроссовер в комплектации «Стандарт Плюс» с 136-сильным мотором и вариатором стоит 2 035 000 рублей.

Кроссовер Jaecoo J8 2025 года в комплектации Active подорожал на 250 тысяч рублей (+5,8%), после чего компания также увеличила цены на все три версии J8 2024 года. Теперь комплектации Active, Supreme и Supreme-V стоят 4 274 000, 4 724 000 и 5 024 000 рублей соответственно, подорожав на 100 тысяч (плюс 2,0 — 2,4%). Sollers увеличил цены различных модификаций семейства Argo на 515 тысяч рублей (плюс 18–26,8%). Пикап Ambertruck Work стал дороже на 200 тысяч рублей (+9,5%), а кроссовер KGM Korando подорожал на 150 тысяч рублей (плюс 3,8-4,9%).

Внедорожник BJ60 марки BAIC также стал дороже на 200 тысяч рублей (+3,8%). Кроссовер OMODA C5 2024 года прибавил в цене 100 тысяч рублей (плюс 3,5-4,4%), а модель GAC GS4 с 1,5-литровым мотором подорожала на 200 тысяч рублей (+6,7%).

Кроссовер Exlantix ET стал дороже на 130 тысяч рублей (+2%), его стоимость теперь составляет 6 730 000 рублей. Бренд TENET повысил цены на кроссовер T4 для трех из четырех комплектаций на 30 тысяч рублей (плюс 1,3-1,4%). Модели Solaris также увеличили цены: кроссовер HC подорожал на 30-130 тысяч, седан KRS на 50-115 тысяч, а кросс-хэтчбек KRX на 50-115 тысяч. Седан HS остался без изменений, его стоимость составляет 1 930 000-2 565 000 рублей, но он больше не поставляется.

Китайская компания Livan в октябре повысила цены на все три свои модели на 10 тысяч рублей, составив 0,5-0,6%. Кроссовер Changan UNI-S 2024 года подорожал на 46 тысяч рублей (+1,6%). В то же время, некоторые компании снизили цены: Chery уменьшила стоимость кроссовера Tiggo 9 на 500 тысяч рублей (минус 9,9- 10,5%), Exeed снизила цены на флагманский внедорожник VX на 400 тысяч рублей (минус 6,5-6,8%). Hongqi понизила цены на HQ9 на 5,8-10,3%.

У марки Tank произошли разнонаправленные изменения: две комплектации Tank 300 подешевели на 100 тысяч рублей (минус 2,1-2,3%), а две другие подорожали на 50 тысяч рублей (плюс 1,0-1,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

