Покупка машины по слишком низкой цене может быть опасна

Автокриминалист Шелков перечислил 3 риска покупки авто по цене ниже рыночной

Если подержанный автомобиль предлагается по цене значительно ниже рыночной, он может быть изъят по решению суда или же в нем могут быть скрытые серьезные неисправности. Об этом сообщил Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист».

Комментарий эксперта

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист»:

– Чудес не бывает, с таким автомобилем, скорее всего, существуют юридические проблемы. Он может быть предметом судебного спора с третьими лицами, также продавец может знать, что автомобиль вскоре будет включен в конкурсную массу при банкротстве, и пытается быстро от него избавиться. Кроме того, есть вероятность наличия скрытых технических неисправностей.

По словам эксперта, технические дефекты двигателя можно временно замаскировать с помощью присадок для топлива и масла, а неисправности коробки передач – сбросом настроек, что скрывает рывки при переключении.

Машины по заниженной цене не продаются просто так. Любая такая машина требует тщательной проверки с учетом множества факторов: необходимо проверять собственника по базе службы судебных приставов, арбитражного суда, а также внимательно осмотреть сам автомобиль и указывать полную цену в договоре купли-продажи, подытожил Шелков.

