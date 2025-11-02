#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Toyota RAV4 с внешностью американского внедорожника из 80-х снова в продаже

Mitsuoka возобновила производство кроссоверов Buddy с ценой от 3,84 млн рублей

Японская компания Mitsuoka Motor вновь начала производство культового кроссовера Buddy.

Mitsuoka Buddy
Mitsuoka Buddy

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

С 24 октября текущего года стартовал предварительный прием заказов на ограниченную серию из 150 гибридных автомобилей, стоимость каждого из которых составляет приблизительно 7,26 млн иен (около 3,84 млн рублей).

Кроссовер Buddy, основанный на платформе Toyota RAV4 и стилизованный под американские внедорожники 1980-х, был представлен в 2020 году и стал самым успешным автомобилем Mitsuoka, с общим объемом производства около 1200 единиц.

Mitsuoka Buddy
Mitsuoka Buddy

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

После завершения продаж в 2024 году компания получила множество запросов на возобновление выпуска, что и послужило причиной для организации нового ограниченного тиража.

Интерьер Mitsuoka Buddy
Интерьер Mitsuoka Buddy

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В этот раз будет выпущена только версия HYBRID DX, которая будет оснащена ранее доступными по желанию элементами, такими как панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида, розетка для аксессуаров и хромированные боковые молдинги.

Предусмотрено пять цветовых решений кузова – два однотонных и три двухцветных. Сборка новых автомобилей начнется в мае 2026 года, и все 150 экземпляров будут произведены и доставлены до конца того же года.

Компания отметила, что успешная реализация проекта стала возможной благодаря получению последней партии базовых автомобилей Toyota RAV4.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Car Watch
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Car Watch
Количество просмотров 31815
02.11.2025 
Фото:Car Watch
Поделиться:
Оцените материал:
+1