На рынок вышел новый внедорожник с просторным и комфортным салоном

Denza выпустила новый большой внедорожник N8L с ценой от 3,8 млн рублей

На рынок вышел внедорожник Denza N8L, известного премиального суббренда BYD. Модель предлагается в двух вариантах по цене от 299 800 до 329 800 юаней, что соответствует примерно 3,8-4,2 миллиона рублей.

Этот автомобиль выделяется внушительными размерами – длина составляет 5200 мм, а колёсная база достигает 3075 мм. Он рассчитан на шесть мест и отличается богатым уровнем оснащения, включая холодильник, мультимедийный экран для задних пассажиров и массажные кресла. Внутри расположены до пяти дисплеев: 50-дюймовый проекционный с функцией дополненной реальности, 17,3-дюймовый в медиасистеме и 13,2-дюймовый экран для переднего пассажира.

Denza N8L

Denza N8L оборудован системой помощи водителю под названием «глаз Бога» уровня B, которая использует лидар для обеспечения автоматического вождения как в городских, так и загородных условиях. Также авто обладает функцией автоматической парковки.

Гибридная силовая установка базируется на 2,0-литровом бензиновом двигателе мощностью 207 л.с. и трёх электромоторах, которые в сумме развивают 762 л.с. Разгон до 100 км/ч осуществляется всего за 3,9 секунды. Энергоемкость батареи составляет 46,99 кВт·ч, запаса на чистом электричестве достигает 230 км, а общий максимальный запас хода – 1300 км.

Интерьер Denza N8L

Кроме того, внедорожник оснащен пневмоподвеской с системой Magic Carpet и семью подушками безопасности. Внутри есть трёхзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция для всех шести сидений, а также аудиосистема Devialet с 20 динамиками, функции ароматизации и 128-цветная атмосферная подсветка.

