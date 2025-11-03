Экология
Стартовали официальные продажи новейшего кроссовера Hyundai

В КНР стартовали продажи Hyundai EO в трех версиях с ценой от 1,35 млн рублей

В Китае начались официальные продажи кроссовера Hyundai EO, который является полностью электрическим и производится компанией Beijing Hyundai. Автомобиль, размеры которого составляют 4615×1875×1698 мм с колесной базой в 2750 мм, по габаритам схож с Hyundai Tucson.

Hyundai EO
Hyundai EO

Автомобиль представлен в трех комплектациях, которые имеют следующие стартовые цены:

  • Fun – от 119,8 тыс. юаней (примерно 1,35 млн рублей);
  • Smart – от 129,8 тыс. юаней (порядка 1,46 млн рублей);
  • Tech – от 149,8 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).
Запас хода у всех версий составляет 540 км, также доступна опция с увеличенным запасом до 722 км. Электрокроссовер предлагается в семи различных цветах кузова, с дверными ручками, которые выполнены в скрытом стиле, а диски – размером 18 или 20 дюймов.

Hyundai EO
Hyundai EO

Интерьер оснащен 27-дюймовой панелью, включающей экран медиасистемы и экран для переднего пассажира. Управление осуществляется через сенсорные кнопки, а проекционный экран предлагает три режима отображения: стандартный, минималистичный и навигационный.

Модель разработана на электрической платформе E-GMP и обеспечивает быструю зарядку, которая занимает всего 27 минут от 30% до 80%. Доступны как одномоторная версия с мощностью 218 л.с., так и двухмоторная версия, мощность которой составляет 316 л.с.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
03.11.2025 
Фото:ITHome
