Рост цен и сокращение скидок: российский авторынок продолжает меняться

CARgument: к 1 ноября большинство дистрибьюторов в РФ повысили цены на авто

На российском рынке продолжается тенденция роста цен и снижения скидок на автомобили. Согласно данным Олега Мосеева и сервиса CARgument, с 27 октября по 1 ноября большинство дистрибьюторов изменили условия в сторону увеличения цен. Исключением является лишь бренд Hongqi, который повысил размер скидок. Так, Lada снизила скидки на Vesta Sportline и Vesta SW Sportline 2024 года на 10 тысяч рублей, что составляет 4,17%.

Цены на Haval H9 в версиях Elite и Premium 2025 модельного года выросли на 100 тысяч рублей, аналогичные скидки на модель прошлого года уменьшились на ту же сумму.

Компания Geely сократила или полностью отменила скидки на все свои модели 2024-2025 годов. В частности, скидка на Atlas снизилась на 80 тысяч рублей (32-40%), на Monjaro — на 130-160 тысяч (44-61%), а на Preface — на 35 тысяч (11-17%). Скидки для Cityray и Okavango 2025 года были отменены.

Belgee также сократил скидку на X50 2025 года на 30 тысяч рублей (11-12%).

Бренд Omoda повысил цены на C5 2024 года и версию Active 25PY на 50 тысяч рублей (1,7-2,1%). Jetour сократил скидки на ряд моделей до 200 тысяч рублей или полностью их отменил. Например, у Dashing скидки снизились на 100-200 тысяч (40-67%), для X70 Plus скидки отменены, а для X90 Plus снижены на 50 тысяч (83%).

GAC увеличил цены на все ключевые модели, в том числе на GS4, GS8 и GS8 Traveller, с ростом от 100 до 200 тысяч рублей (2-4%).

Компания Xcite уменьшила скидку на X-Cross 7 на 25 тысяч рублей (9%).

Tank также поднял цены: модель Tank 500 подорожала на 150 тысяч рублей (2%), гибридная версия 500 HEV — на 100 тысяч (1,5%), а Tank 700 — на 200-300 тысяч рублей (2-2,7%).

Hongqi стал единственным брендом, который улучшил условия, увеличив скидку на все комплектации HQ9 2025 года на сумму от 391 до 791 тысячи рублей (22-61%).

Кроме того, Bestune повысил цены на B70 New и T90 2024-2025 годов на 200 тысяч рублей.

