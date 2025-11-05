#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Для Мазды в России обратного пути нет. Последняя ниточка оборвана

«Соллерс»: Мazda в октябре утратила право на выкуп своих активов в РФ

Mazda больше не сможет вернуть свои активы в России.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

По данным российской компании «Соллерс», японский автопроизводитель не стал выкупать свой бывший завод во Владивостоке и утратил это право в октябре 2025 года.

В «Соллерсе» сообщили, что Mazda даже не обращалась к ним по этому вопросу, и в нынешней ситуации такая сделка нецелесообразна.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Завод, который был совместным предприятием, после ухода Mazda в 2022 году полностью перешел под контроль «Соллерса». С 2023 года на нем налажено производство автобусов под брендом Sollers.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Компания Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России – и многие указывали, что это первый зарубежный автопроизводитель с таким статусом.

Однако, первой компанией, фактически лишившейся права обратного выкупа своих российских активов, стала фирма Renault, которую в начале октября правительство России внесло в санкционный список – что автоматически выбивает ее из числа потенциальных партнеров для российских предприятий.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще в январе-феврале этого года, когда все стали буйно фантазировать о скором возвращении производителей (Рено, Тойоты, Хёндэ, судачили даже про официальные продажи автомобилей Mazda), я говорил, что до конца 2025 года мы не увидим ни одной подобной сделки, потому что геополитическая обстановка не позволяет. И едва ли в ближайшее время что-то изменится.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Mazda
Количество просмотров 351
05.11.2025 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
-1