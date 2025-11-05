Для Мазды в России обратного пути нет. Последняя ниточка оборвана

«Соллерс»: Мazda в октябре утратила право на выкуп своих активов в РФ

Mazda больше не сможет вернуть свои активы в России.

По данным российской компании «Соллерс», японский автопроизводитель не стал выкупать свой бывший завод во Владивостоке и утратил это право в октябре 2025 года.

В «Соллерсе» сообщили, что Mazda даже не обращалась к ним по этому вопросу, и в нынешней ситуации такая сделка нецелесообразна.

Завод, который был совместным предприятием, после ухода Mazda в 2022 году полностью перешел под контроль «Соллерса». С 2023 года на нем налажено производство автобусов под брендом Sollers.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Компания Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России – и многие указывали, что это первый зарубежный автопроизводитель с таким статусом.

Однако, первой компанией, фактически лишившейся права обратного выкупа своих российских активов, стала фирма Renault, которую в начале октября правительство России внесло в санкционный список – что автоматически выбивает ее из числа потенциальных партнеров для российских предприятий.

Еще в январе-феврале этого года, когда все стали буйно фантазировать о скором возвращении производителей (Рено, Тойоты, Хёндэ, судачили даже про официальные продажи автомобилей Mazda), я говорил, что до конца 2025 года мы не увидим ни одной подобной сделки, потому что геополитическая обстановка не позволяет. И едва ли в ближайшее время что-то изменится.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ