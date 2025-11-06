Подобрать моторное масло в России теперь можно по фотографии автомобиля

На сайте Takayama появился онлайн-подборщик масел по минимальному набору данных

На российском сайте бренда масел Takayama появился новый онлайн-подборщик, который порекомендует смазочные материалы для автомобиля по госномеру или даже по фото вашей машины.

Этот цифровой инструмент в несколько кликов предложит наилучшие варианты моторных и трансмиссионных масел, а также охлаждающих жидкостей для почти 30 тысяч модификаций транспорта. Чтобы начать, нужно ввести любой параметр – VIN-код, марку и модель авто, регистрационный номер или даже просто загрузить его фотографию.

Сервис базируется на алгоритме, который объединяет архивы зарегистрированной в России техники с актуальной информацией о модификациях транспортных средств и регулярной валидацией источников. Рекомендации учитывают не только базовые параметры, такие как мощность и объем двигателя, но и тип трансмиссии, привод и другие характеристики для точного подбора масла.

Данные онлайн-сервиса Takayama обновляются ежедневно с учетом изменений в продуктовом портфеле бренда, добавления новых моделей и продления одобрений от мировых производителей техники, что поддерживает актуальность рекомендаций.