Самые ненадежные семейные кроссоверы — топ-10

WhatCar перечислил десять самых ненадежных семейных кроссоверов

Британский журнал Whatcar составил список из десяти ненадежных семейных кроссоверов с пробегом. Лидером рейтинга стал Volkswagen Tiguan последнего поколения, его надежность составляет лишь 64,2% из 100. В течение последних двух лет 81% владельцев данного кроссовера столкнулись с поломками.

На втором месте находится Kia Sportage четвертого поколения, который выпускался с 2016 по 2021 год, с оценкой надежности 72,9%. Замыкает тройку японский кроссовер Mazda CX-60, который начали выпускать в 2022 году, с показателем надежности 76,2%.

Кроме этих моделей в топ-10 также вошли Volkswagen ID.4 (2021 год, надежность 79,6%), Renault Austral (2023 год, надежность 80,4%), Nissan Ariya (2021 год, надежность 80,9%), MG ZS Electric (2019 год, надежность 81,8%), Land Rover Discovery Sport (2014 год, надежность 81,8%), Renault Arcana (2021 год, надежность 83,4%) и Audi Q5 PHEV (2018 год, надежность 84,3%).

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

«За рулем» можно читать и в MAX