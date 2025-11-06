Экология
Аналитик Целиков: В массовом сегменте выбор машин до 160 л.с. достаточный

Эксперт Целиков рассказал, как с 1 декабря изменится структура импорта авто в РФ

С декабря 2025 года, после введения новой методики расчета утильсбора, в структуре импорта автомобилей в Россию произойдут изменения в сторону машин с мощностью до 160 л.с., сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В настоящее время около половины автомобилей мощностью до 160 л.с. ввозятся физическими лицами, а в будущем эта доля составит 80-90%», – отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что в массовом сегменте автомобилей с мощностью до 160 л.с. выбор достаточно широкий, однако проблема наблюдается в премиум-сегменте.

«Стоимость таких автомобилей будет выше, но любители BMW, Mercedes-Benz, Audi и других марок все равно продолжат их приобретать», – добавил Целиков.

Ранее правительство России утвердило новые правила расчета утилизционного сбора, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. Основное изменение заключается в том, что льготный утилизационный сбор, который должны будут платить физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет действовать только для машин мощностью до 160 л.с. В случае превышения этой мощности будет взиматься значительно более высокий коммерческий сбор.

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
06.11.2025 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
