Выяснилось, как изменились цены на автомобили в октябре

Авто.ру Оценка: наши машины в октябре подорожали, китайские – подешевели

Несмотря на общую стабилизацию авторынка, новые автомобили российского производства продолжили дорожать, впервые превысив важный психологический рубеж и создав контраст с подешевевшим китайским сегментом.

Октябрь принес на российский рынок новых автомобилей заметное затишье после сентябрьской ценовой бури. Согласно анализу объявлений на Авто.ру, средние показатели по большинству сегментов перестали демонстрировать резкие скачки.

Средняя стоимость машин из Китая слегка снизилась до 3,57 млн рублей (на 17 тыс. ниже результата прошлого месяца). Однако на этом фоне отечественный автопром показал противоположную динамику, уверенно пробив планку в 1,7 млн рублей и прибавив за месяц 3%.

Основная причина такого подорожания – резкий рост числа предложений новой марки Tenet, которых стало в полтора раза больше. Эффект усилило подорожание моделей Solaris KRX и KRS, которые поднялись в цене на 2% и вошли в пятерку автомобилей с наибольшим ростом стоимости в октябре.

Их компанию в этом списке поддержали китайские GAC GS4, Haval Jolion и отечественный Москвич 3. При этом первую тройку моделей, которые, напротив, немного подешевели, заняли исключительно китайские кроссоверы, а среди российских марок небольшое снижение коснулось только Lada Largus.

География цен также преподнесла сюрпризы. Лидером по росту средней стоимости стала Саратовская область, где цены совершили резкий скачок на 17%, превысив 3,3 млн рублей. Такой рывок объясняется всплеском предложений относительно дорогих моделей Geely. За ней в этом рейтинге расположились Ульяновская и Оренбургская области. Эксперты полагают, что тенденция к удорожанию отечественных автомобилей сохранит свою силу до конца текущего года.

