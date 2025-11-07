Японская автокомпания зарегистрировала в России три товарных знака

Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Pajero и Attrage

Компания Mitsubishi зарегистрировала в России товарные знаки для трех своих моделей: внедорожника Pajero, кроссовера Outlander и седана Attrage. Информация о регистрации появилась 6 ноября в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Заявителем указана компания «Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся», зарегистрированная в Токио. Товарные знаки действуют до апреля 2035 года и зарегистрированы в 12-м классе международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в себя автомобили. Однако это не свидетельствует о планах Mitsubishi по возобновлению продаж этих моделей в России.

Мицубиси прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге 8 апреля 2022 года. На этом заводе собирали модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Поставка комплектующих была остановлена в марте, но некоторое время производство продолжалось за счет имеющихся запасов. Официальные поставки автомобилей Mitsubishi в Россию в настоящее время приостановлены.

