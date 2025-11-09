Сколько машин мощнее 160 л.с. было продано в РФ в этом году: ответ эксперта

Эксперт Целиков: каждый третий проданный автомобиль в России — мощнее 160 л.с.

В октябре текущего года доля автомобилей с мощностью более 160 л.с. достигла 36% российского рынка, сообщил Сергей Целиков из «Автостата».

Из общего объема продаж, составившего 165,7 тысячи машин, на мощные автомобили пришлось свыше 60 тысяч экземпляров.

По итогам десяти месяцев 2025 года доля мощных моделей составила 32%. В импорте ситуация выглядит иначе: за январь-октябрь 2025 года 69% новых автомобилей и 46% автомобилей с пробегом имели мощные двигатели.

В то же время среди автомобилей отечественной сборки доля моделей мощностью более 160 л.с. остается крайне низкой – всего 11% от общего объема производства за аналогичный период.

