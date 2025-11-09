Экология
Авторынок в октябре показал «взрывной рост»: все из-за утильсбора

АЕБ: по итогам 2025 года в России могут продать более 1,28 млн машин

В октябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 167 649 единиц, что на 6% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, согласно данным комитета автопроизводителей АЕБ.

С января по октябрь 2025 года продажи автомобилей значительно снизились по сравнению с прошлым годом – на 21%, составив 1 384 675 автомобилей.

Председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что в октябре рынок авто показал значительный рост на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора, увеличившись на 35% по сравнению с сентябрем, однако все еще не достиг уровня продаж прошлого года.

«Сейчас можно с высокой долей уверенности сказать, что результаты продаж новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2025 году могут превысить ранее озвученный нами прогноз в 1,28 млн шт., но все же окажутся ниже результатов прошлого года», – отметил Калицев.

Он также добавил, что перенос даты внеочередного повышения утильсбора и возможность увеличения НДС в 2026 году могут стать серьезными стимулами для покупки нового автомобиля в ноябре.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

0