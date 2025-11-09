Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Эксперты перечислили причины всплеска продаж в октябре

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре совершили резкий скачок, увеличившись на 35% по сравнению с сентябрем и достигнув отметки в 165,7 тысячи штук. По данным «Автостата», это лучший результат с ноября 2024 года. Главной причиной ажиотажа стал анонсированный пересмотр правил расчета утилизационного сбора.

Стало известно, как изменятся тарифы по утильсбору в России

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале поделился таблицей, показывающей изменения тарифов по утильсбору в период с 1 декабря 2025 года до 2030 года. Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале поделился таблицей, показывающей изменения тарифов по утильсбору в период с 1 декабря 2025 года до 2030 года.

Рост цен и сокращение скидок: российский авторынок продолжает меняться

На российском рынке продолжается тенденция роста цен и снижения скидок на автомобили. Согласно данным Олега Мосеева и сервиса CARgument, с 27 октября по 1 ноября большинство дистрибьюторов изменили условия в сторону увеличения цен.

Раскрыли сроки перезапуска бывшего завода Toyota в СПб

В Санкт-Петербурге наступает поворотный момент для автомобильной промышленности. Как сообщил председатель городского комитета по промышленной политике Александр Ситов, бывший завод Toyota, долгое время находившийся в неопределенности, обретет новую жизнь уже в следующем году. Ожидается, что серийное производство автомобилей будет запущено в начале или середине 2026 года.

«Красивые» номера можно будет купить на «Госуслугах»

В Госдуме предложили создать механизм, позволяющий за плату резервировать государственные номера из числа доступных через портал «Госуслуги». Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках