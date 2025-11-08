#
Новый кроссовер Kia дешевле 2 млн рублей теперь можно купить в России

В РФ стартовали продажи новых кроссоверов Kia Sonet с ценой от 1,87 млн рублей

В России количество новых кроссоверов, доступных по цене ниже 2 миллионов рублей, можно сосчитать по пальцам, особенно среди официально продаваемых моделей. Однако среди предложений параллельного импорта выделяется Kia Sonet, стоимость которого начинается от 1,87 миллиона рублей.

Kia Sonet
Kia Sonet

Интересно, что даже самый дешевый кроссовер от Chery – Tiggo 4 в базовой комплектации с механической коробкой передач – стоит от 1,999 миллиона рублей. Компактный паркетник GS3 от GAC можно приобрести минимум за 2,449 миллиона рублей, а обновленный Geely Coolray предлагается за сумму от 2,794 миллиона рублей.

Kia Sonet по цене 1 870 125 рублей представлен в комплектации Luxury Smart Edition, которая включает в себя кожаный мульти-руль, кожаную обивку, цифровую приборную панель, мультимедиа с крупным сенсорным дисплеем, кнопку запуска двигателя, однозонный климат-контроль, люк и камеру заднего вида с парктроником.

Интерьер Kia Sonet
Интерьер Kia Sonet

Кроме того, в Владивостоке за 1 930 000 рублей можно заказать такой же кроссовер, но с двухцветной окраской кузова. В Перми более бедная комплектация Sonet обойдется в 2 090 000 рублей, где вместо цифрового дисплея используется аналоговый.

Во Новосибирске цена на двухцветный кроссовер составляет 2 400 000 рублей, тогда как во Владивостоке такая модель предлагается за 2 450 000 рублей. Также в Астрахани можно приобрести Kia Sonet за 2 950 000 рублей из наличия – это будут модели с упрощенной мультимедийной системой и обычным кондиционером.

Все версии Kia Sonet оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил с вариатором и передним приводом. Данная модель построена на платформе компактного Hyundai Venue и производится на индийском заводе Kia в Анантапуре.

  «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 11733
08.11.2025 
Фото:Kia
