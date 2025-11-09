#
Эти доработки превращают Лэнд Крузер в Гелендваген: подробности и фото

Liberty Walk и Alpharex показали обвес для Toyota Land Cruiser 250 на SEMA 2025

На выставке SEMA 2025, проходившей с 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе, тюнинг-ателье Liberty Walk в партнерстве с фирмой Alpharex презентовали уникальную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 250 (Prado).

Toyota Land Cruiser 250 by Liberty Walk and Alpharex
Toyota Land Cruiser 250 by Liberty Walk and Alpharex

По данным портала CarScoops, стайлинг-комплект включает переработанный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками наподобие G-Class от Mercedes, встроенные дневные ходовые огни, декоративную накладку на капоте, широкие крылья, диффузор, массивное антикрыло, спойлер на двери багажника, обновленный задний бампер и новую оптику.

Внешний вид автомобиля дополняется новыми 24-дюймовыми коваными легкосплавными дисками марки Vossen, которые «обуты» в всесезонную резину Toyo. Подвеска была занижена, что придает автомобилю более агрессивный вид.

Toyota Land Cruiser 250 by Liberty Walk and Alpharex
Toyota Land Cruiser 250 by Liberty Walk and Alpharex

Несмотря на значительные изменения во внешнем дизайне, под капотом остался стандартный 2,4-литровый гибридный двигатель i-Force Max с мощностью 331 л.с. Трансмиссия – восьмиступенчатая автоматическая, полный привод.

Полный набор тюнинга доступен по цене 8800 долларов, тогда как комплект колес обойдется в 14 850 долларов. Некоторые элементы можно приобрести по отдельности; например, передний бампер стоит 2420 долларов, а антикрыло – 880 долларов.

Источник:  Carscoops
