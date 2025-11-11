Популярность авто этой надежной марки в России резко пошла вверх
В октябре в России зарегистрировали 1061 новый автомобиль марки Skoda, что на 168% больше показателя за аналогичный месяц предыдущего года, когда было зафиксировано 396 единиц. Об этом стало известно от Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат».
За период с января по октябрь в стране было реализовано 4620 автомобилей Skoda, что также демонстрирует рост на 60% по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж стал кроссовер Skoda Kodiaq, который составил более половины (56%) от общего спроса. В тройке популярных моделей также значатся Karoq (15%) и Superb (13%).
Стоит отметить, что более половины (55%) всех проданных в России автомобилей Skoda были собраны в Китае, в то время как около 44% поступило из Казахстана. До 2022 года 99% автомобилей Skoda, реализуемых в России, были произведены на местных заводах, отметил аналитик.
