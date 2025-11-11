#
Авторынок РФ уступил по объему продаж в Европе только Германии

«Автостат»: Россия заняла второе место на европейском авторынке

В октябре 2025 года российский автомобильный рынок достиг рекордного уровня, что позволило ему занять вторую позицию в европейском рейтинге. По итогам сентября страна находилась на пятом месте. Сведения об этом предоставило аналитическое агентство «Автостат» 10 ноября.

Объем авторынка России составил 165,7 тыс. автомобилей, что дает возможность стране уступать лишь Германии, где в середине осени продали 250,1 тыс. машин. Третью строчку с результатом 144,9 тыс. проданных автомобилей занимает Великобритания, которая в сентябре была лидером.

Четвертое место заняла Франция с 139,5 тыс. автомобилей, затем идут Италия (125,8 тыс. ед.) и Испания, которая продемонстрировала наилучшие темпы роста (+15,9% по сравнению с октябрем прошлого года).

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.

Источник:  «Автостат»
