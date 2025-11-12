#
12 ноября
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
12 ноября
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
12 ноября
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Мошенники стали использовать ИИ для поддельных объявлений о продаже авто

Эксперт Силаев: Мошенники используют ИИ для обмана с покупкой машин

Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для новых схем мошенничества с покупкой автомобилей. Об этом заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил во вторник, 11 ноября.

Он отметил, что злоумышленники размещают объявления о покупке машины, где покупателю обещают существенную экономию на сопутствующих платежах или таможенном оформлении.

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА:

– Уловка строится на искусственном ограничении времени принятия решения, вынуждая человека действовать стремительно, без необходимой проверки информации.

По словам эксперта, мошенники разрабатывают сценарии, подкрепляя их фальшивыми документами и изображениями, сгенерированными нейросетевыми алгоритмами. Он предупредил, что наибольшую угрозу представляют переписки в популярных мессенджерах и соцсетях, где проверить историю и репутацию продавца практически невозможно.

Расследование подобных дел серьезно затруднено, поскольку преступники оперируют через анонимные каналы связи и получают переводы на заранее подготовленные счета, отметил специалист.

Он рекомендовал не оплачивать автомобиль до его реального получения и проведения экспертизы, а при заказе из-за рубежа он посоветовал привлекать только лицензированных брокеров. Также историю транспортного средства можно проверять по VIN-коду.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Источник:  Lenta.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
12.11.2025 
Фото:Depositphotos
0