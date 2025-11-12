Помните эмблему Мазды? Теперь она в прошлом!
Японская компания Mazda, намедни окончательно распрощавшаяся с российскими активами, обновила фирменную эмблему.
Впрочем, черты ее остались узнаваемыми – об этом стало известно на стенде компании в рамках выставки Japan Mobility Show 2025, где посетителям представили и эмблему, и обновленный фирменный стиль в целом. Новая версия логотипа прямо отсылается к образцу 1997 года, использующемуся компанией по сей момент. Это по-прежнему «М», стилизованная под расправленные крылья, что символизирует саморазвитие, эволюцию, рост.
Логотип стал чуть более лаконичным, что повысит узнаваемость бренда, особенно в цифровой среде, считают в компании. Символ будет вводиться в обращение постепенно – и наверняка появится на серийном воплощении концепта Vision-X Coupe.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.