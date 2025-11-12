Помните эмблему Мазды? Теперь она в прошлом!

Логотип Mazda изменился, чтобы бренд стал «более узнаваемым» в цифровой среде

Японская компания Mazda, намедни окончательно распрощавшаяся с российскими активами, обновила фирменную эмблему.

Впрочем, черты ее остались узнаваемыми – об этом стало известно на стенде компании в рамках выставки Japan Mobility Show 2025, где посетителям представили и эмблему, и обновленный фирменный стиль в целом. Новая версия логотипа прямо отсылается к образцу 1997 года, использующемуся компанией по сей момент. Это по-прежнему «М», стилизованная под расправленные крылья, что символизирует саморазвитие, эволюцию, рост.

Логотип стал чуть более лаконичным, что повысит узнаваемость бренда, особенно в цифровой среде, считают в компании. Символ будет вводиться в обращение постепенно – и наверняка появится на серийном воплощении концепта Vision-X Coupe.

«За рулем» можно читать и в Телеграм