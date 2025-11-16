#
Революционный концепт Peugeot изменит все представления о рулевом управлении

Peugeot меняет процесс управления автомобилем с помощью авиационных технологий

Будущее Peugeot, представленное в компактном электроконцепте Polygon, уже через два года принесет революцию в салоны автомобилей.

Крепкая подвеска, надежные моторы: добротная иномарка от 500 000 рублей

В 2027 году на серийных моделях дебютирует система Hypersquare, которая заменяет привычное круглое рулевое колесо на прямоугольное устройство с электронным управлением. Генеральный директор бренда Ален Фейви называет это «изобретением велосипеда заново».

Новая технология steer-by-wire, пришедшая из авиации, убирает механическую связь между рулем и колесами. Это открывает новые возможности для парковки или разворота.

Больше не нужно перехватывать руль, достаточно движения в пределах 170 градусов. По углам руля расположены четыре круглые кнопки, позволяющие управлять системами автомобиля, не снимая с него рук.

Будущее Peugeot представлено в компактном электроконцепте Polygon
Будущее Peugeot представлено в компактном электроконцепте Polygon

Концепт Polygon демонстрирует и новое видение интерьера. Привычные приборные панели исчезают, уступая место огромному проекционному экрану на лобовом стекле размером с 31-дюймовый монитор.

Салон, в который ведут двери «крыло чайки», поражает простором и светом, а сиденья, напечатанные на 3D-принтере из переработанных материалов, можно заменить на новые всего за несколько минут.

Peugeot также представляет новую горизонтальную оптику, заменяющую знаменитые «когти», и шины со встроенными датчиками, передающими данные о состоянии покрытия.

Оценить новые решения можно уже сейчас – виртуальный Polygon доступен в мире видеоигры Fortnite и ее Polygon City.

Будущее Peugeot представлено в компактном электроконцепте Polygon
Источник:  https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/68862
16.11.2025 
