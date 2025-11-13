Самый доступный седан премиального бренда внезапно подорожал: цены
Китайский премиальный производитель Hongqi увеличил цену на бизнес-седан H5 в богатой версии Black Edition на 200 тысяч рублей. Модель Hongqi H5 в исполнении Black Edition продается в России с апреля текущего года и выделяется среди других модификаций уникальным дизайном.
Ключевые элементы стиля включают затемненную решетку радиатора, черные молдинги на дверях, багажной двери и заднем бампере, затемненные фары и фонари, а также 18-дюймовые литые черные диски с оригинальным дизайном.
Цены на различные комплектации Hongqi H5
- Comfort: 3 390 000 руб.
- Comfort+: 3 450 000 руб.
- Deluxe+: 3 750 000 руб.
- Black Edition: 4 090 000 руб. (+200 000 руб.).
Все комплектации Hongqi H5 оснащены одинаковым двигателем – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч с этой силовой установкой занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 230 км/ч при среднем расходе топлива всего 6,6 литра на 100 км.
