Самый доступный седан премиального бренда внезапно подорожал: цены

Топовая версия Hongqi H5 стала дороже на 200 тыс. рублей

Китайский премиальный производитель Hongqi увеличил цену на бизнес-седан H5 в богатой версии Black Edition на 200 тысяч рублей. Модель Hongqi H5 в исполнении Black Edition продается в России с апреля текущего года и выделяется среди других модификаций уникальным дизайном.

Hongqi H5 Black Edition

Ключевые элементы стиля включают затемненную решетку радиатора, черные молдинги на дверях, багажной двери и заднем бампере, затемненные фары и фонари, а также 18-дюймовые литые черные диски с оригинальным дизайном.

Цены на различные комплектации Hongqi H5

Comfort: 3 390 000 руб.

Comfort+: 3 450 000 руб.

Deluxe+: 3 750 000 руб.

Black Edition: 4 090 000 руб. (+200 000 руб.).

Все комплектации Hongqi H5 оснащены одинаковым двигателем – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч с этой силовой установкой занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 230 км/ч при среднем расходе топлива всего 6,6 литра на 100 км.

Hongqi H5

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

