Chevrolet Corvette
16 ноября
General Motors готовит мощный и надежный V8
General Motors выпустит новый двигатель V8 для...
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
16 ноября
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
«Автодом» перечислил восемь важных правил при...
Интерьер Toyota Raize
16 ноября
Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой
Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Azimut на дорожных тестах — смотрим видео!

Волжский автозавод опубликовал видео с полигонных испытаний перспективного кроссовера Lada Azimut. Помимо этого, производитель подтвердил сроки дебюта кроссовера: проводимые тесты названы одним из ключевых этапов подготовки к серийному производству, запланированному на 2026 год.

Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Дефицит на российском авторынке — подробности

Запасы автомобилей к ноябрю у различных брендов значительно снизились. Это привело к росту цен на автомобили из-за уменьшения скидок со стороны дистрибьюторов. Начали проявляться «бреши» в модельных рядах дистрибьюторов, так как запасы автомобилей не пополнялись.

В 2026 году готовимся к новому подорожанию запчастей. Причины известны

Рынок автозапчастей и шин в России продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к удорожанию. По итогам 2025 года средняя стоимость ходовых деталей выросла на 7-10%, а впереди покупателей ждут новые повышения. Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году автолюбителям стоит готовиться к значительному росту цен, который может достичь 20%.

Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО: последние новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает запрет на повторные штрафы за вождение без полиса ОСАГО в течение суток. Как указано на сайте нижней палаты парламента, автовладельцы, которых камеры зафиксируют без действующего полиса, будут подвергаться штрафу лишь один раз в день.

Цены на новые легковые машины достигли рекорда более чем за 25 лет

Цены на новые легковые автомобили в России достигли беспрецедентного уровня, установив рекорд за все время наблюдений. По данным агентства «Автостат», в октябре средняя цена новой машины поднялась до 3,43 млн рублей, впервые преодолев планку в 3,4 млн. Рост составил 2,2% всего за месяц и 8% в годовом сравнении.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

