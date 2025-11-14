Toyota объявила отзыв автомобилей: раскрыты причины
Компания Toyota сообщила о необходимости отзыва 126 691 автомобиля в США, как информирует Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA).
Проблема заключается в производственном мусоре, способном вызвать остановку двигателя.
Под отзыв попали автомобили модели Tundra и Lexus.
Стоит отметить, что ранее Toyota также отзывала 393 838 автомобилей в США из-за неисправности в камере заднего вида, когда изображение может не отображаться, что увеличивает риски для водителей. В тот раз под отзыв попали модели Tundra и Sequoia.
