#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Toyota объявила отзыв автомобилей: раскрыты причины

Toyota отзовет более 126 тыс. автомобилей в США

Компания Toyota сообщила о необходимости отзыва 126 691 автомобиля в США, как информирует Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Проблема заключается в производственном мусоре, способном вызвать остановку двигателя.

Под отзыв попали автомобили модели Tundra и Lexus.

Стоит отметить, что ранее Toyota также отзывала 393 838 автомобилей в США из-за неисправности в камере заднего вида, когда изображение может не отображаться, что увеличивает риски для водителей. В тот раз под отзыв попали модели Tundra и Sequoia.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:pixnio
Количество просмотров 10
14.11.2025 
Фото:pixnio
Поделиться:
Оцените материал:
0