Toyota объявила отзыв автомобилей: раскрыты причины

Toyota отзовет более 126 тыс. автомобилей в США

Компания Toyota сообщила о необходимости отзыва 126 691 автомобиля в США, как информирует Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Проблема заключается в производственном мусоре, способном вызвать остановку двигателя.

Под отзыв попали автомобили модели Tundra и Lexus.

Стоит отметить, что ранее Toyota также отзывала 393 838 автомобилей в США из-за неисправности в камере заднего вида, когда изображение может не отображаться, что увеличивает риски для водителей. В тот раз под отзыв попали модели Tundra и Sequoia.

