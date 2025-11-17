#
Завершается эра старых ПДД: что ждет водителей в 2029 году

Зокиров: К 1 марта 2029 года примут новые Правила дорожного движения

Россию ожидает масштабная реформа Правил дорожного движения, которая придет на смену нормам, действующим с 1990-х годов.

Согласно новой Стратегии безопасности дорожного движения, утвержденной президентом, полностью новые ПДД будут разработаны и вступят в силу к 1 марта 2029 года.

Об этом напомнил эксперт в области административного права, ассистент кафедры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров, который считает, что это станет важным шагом в повышении безопасности на дорогах.

Он подчеркнул, что нынешние Правила, утвержденные еще в 1993 году, морально устарели, поскольку были приняты до действующей Конституции РФ.

За почти три десятилетия в документ было внесено около 70 правок, что в сумме составило около 600 точечных изменений.

Исторически первые единые ПДД в стране появились в 1961 году, а последняя крупная редакция действует с июля 1994 года.

Таким образом, предстоящая реформа ознаменует новый этап в регулировании дорожного движения, призванный соответствовать современным вызовам и технологиям.

Период с 2021 по 2022 год ознаменовался временным ограничением на точечное изменение ПДД, однако в октябре 2022 года его сняли, и одной из последних поправок, в июле 2025 года, стал запрет на использование небезопасных заменителей детских кресел.

Разработка новых правил является частью государственной Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной главой государства 14 ноября.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
17.11.2025 
Фото:«За рулем»
