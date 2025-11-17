Продажи новых машин начали падать

«Автостат»: дилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых авто в ноябре

По прогнозам специалистов, в ноябре в России будет наблюдаться снижение продаж новых автомобилей.

Начало месяца характеризовалось меньшей активной клиентской активностью по сравнению с октябрем, заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в интервью агентству «Автостат». Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также подтвердил, что объемы контрактования новых автомобилей «просели» примерно на 40% по сравнению с октябрем.

Иванов связывает это с праздничными днями, когда жители крупных городов, где расположены дилерские центры, уезжали на короткие каникулы. В то же время, ожидается, что ноябрь будет активнее в плане продаж из-за изменений в механике расчета утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. с 1 декабря. Тем не менее, по его прогнозу, результаты ноября будут ниже октябрьских, и общий объем продаж составит около 140 тысяч новых автомобилей.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что ноябрь уже отстает от октября, и почти с уверенностью предсказал, что месяц завершится с результатом в 140-150 тысяч проданных автомобилей. Он считает, что период роста месячных продаж заканчивается, и любое «оживление» на рынке, скорее всего, можно ожидать не раньше весны 2026 года.

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий добавил, что факторы, влияющие на спрос в октябре, все еще актуальны, однако наблюдается снижение ажиотажа и доступности автомобилей у дилеров. По его мнению, в ноябре рынок покажет значительное снижение по сравнению с октябрем, с прогнозом в 125-135 тысяч регистраций.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

