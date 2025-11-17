#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Продажи новых машин начали падать

«Автостат»: дилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых авто в ноябре

По прогнозам специалистов, в ноябре в России будет наблюдаться снижение продаж новых автомобилей.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Начало месяца характеризовалось меньшей активной клиентской активностью по сравнению с октябрем, заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в интервью агентству «Автостат». Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также подтвердил, что объемы контрактования новых автомобилей «просели» примерно на 40% по сравнению с октябрем.

Иванов связывает это с праздничными днями, когда жители крупных городов, где расположены дилерские центры, уезжали на короткие каникулы. В то же время, ожидается, что ноябрь будет активнее в плане продаж из-за изменений в механике расчета утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. с 1 декабря. Тем не менее, по его прогнозу, результаты ноября будут ниже октябрьских, и общий объем продаж составит около 140 тысяч новых автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что ноябрь уже отстает от октября, и почти с уверенностью предсказал, что месяц завершится с результатом в 140-150 тысяч проданных автомобилей. Он считает, что период роста месячных продаж заканчивается, и любое «оживление» на рынке, скорее всего, можно ожидать не раньше весны 2026 года.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий добавил, что факторы, влияющие на спрос в октябре, все еще актуальны, однако наблюдается снижение ажиотажа и доступности автомобилей у дилеров. По его мнению, в ноябре рынок покажет значительное снижение по сравнению с октябрем, с прогнозом в 125-135 тысяч регистраций.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 16
17.11.2025 
Фото:Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1