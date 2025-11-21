#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Диагностика мотора без сканера: как разумно сэкономить на ремонте

Эксперт: некоторые признаки неисправностей мотора можно увидеть и услышать

Представьте, что двигатель вашего автомобиля начал вести себя «как-то не так», но под рукой нет диагностического сканера, как на сервисе.

Рекомендуем
Запас прочности: почему современные моторы так чувствительны к обслуживанию

Не спешите расстраиваться, ведь многие секреты мотора можно раскрыть, просто внимательно приглядевшись и прислушавшись. Опытный специалист подтвердит: двигатель сам подает нам сигналы – нужно лишь суметь их распознать.

Например, о многом расскажет цвет дыма из выхлопной трубы. Синий оттенок уверенно намекает на повышенный «аппетит» к маслу, а черный цвет говорит о переобогащенной топливовоздушной смеси. Если от дыма исходит сладковатый запах, это серьезный повод насторожиться: такое может происходить из-за попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Взгляните на моторное масло: его неестественно черный цвет или подтеки на двигателе – не просто мелочи, а тревожные звоночки, которые в перспективе могут привести к серьезным неприятностям и дорогостоящему ремонту.

Чтобы поддерживать чистоту под капотом и избегать многих проблем, на помощь автовладельцу приходят надежные средства, например, универсальный очиститель тормозных дисков от компании LAVR. Он обладает отличными обезжиривающими свойствами и при этом не агрессивен к резинотехническим изделиям и ЛКП.

Выбирая технические жидкости, к примеру моторное масло или антифриз LAVR, всегда стоит сверяться с мануалом вашего автомобиля, где указаны все рекомендованные характеристики.

Хотите научиться самостоятельно ставить диагноз двигателю и понимать, о чем он пытается вам сказать? Тогда смотрите подробное видео, где эксперты «За рулем» все эти признаки разбирают до мелочей.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:freepik/senivpetro
Количество просмотров 170
21.11.2025 
Фото:freepik/senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0