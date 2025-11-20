Новый крутой пикап в РФ — очень интересное устройство кузова!
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео, как устроен кузов пикапа Huanghai N7, который недавно официально появился на авторынке РФ.
Он отметил, что в российский ОТТС машины внесен кунг, устанавливающийся на кузов автомобиля. Сделан он интересно: у него открывается не только задняя створка, но и боковины. Причем по правому борту под крышкой находится объемистый ящик с двумя полками, в который можно поместить самый разнообразный инструмент. А вторая особенность грузового отсека становится видна, если поднять заднюю крышку кунга и откинуть борт кузова.
Кузов снабжен выдвижной металлической платформой, имеющей грузоподъемность 650 кг. Эта платформа значительно упрощает погрузку тяжелых грузов – например, мототехники или компактных сельхозмашин. Отметим, что первая партия пикапов Huanghai N7 уже поступила российскому дистрибьютору.
