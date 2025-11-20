Новый крутой пикап в РФ — очень интересное устройство кузова!

«За рулем» рассказал, как устроен кузов нового китайского пикапа Huanghai N7

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео, как устроен кузов пикапа Huanghai N7, который недавно официально появился на авторынке РФ.

Он отметил, что в российский ОТТС машины внесен кунг, устанавливающийся на кузов автомобиля. Сделан он интересно: у него открывается не только задняя створка, но и боковины. Причем по правому борту под крышкой находится объемистый ящик с двумя полками, в который можно поместить самый разнообразный инструмент. А вторая особенность грузового отсека становится видна, если поднять заднюю крышку кунга и откинуть борт кузова.

Кузов снабжен выдвижной металлической платформой, имеющей грузоподъемность 650 кг. Эта платформа значительно упрощает погрузку тяжелых грузов – например, мототехники или компактных сельхозмашин. Отметим, что первая партия пикапов Huanghai N7 уже поступила российскому дистрибьютору.

