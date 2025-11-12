#
Рама, японский движок, АКП, 4х4 — добротный внедорожник уже в РФ

В Россию доставлена партия из 120 полноприводных пикапов Huanghai N7

Российский дистрибьютор бренда Huanghai – компания «Обухов» объявила о доставке в РФ партии из 120 новых пикапов Huanghai N7.

Судя по опубликованным снимкам, у нас будут продаваться машины с двухрядной кабиной и как минимум в четырех вариантах цвета кузова: зеленый, синий, серебристый и белый. Как сообщалось ранее, Huanghai N7 обладает внушительными габаритами – 5685 x 1950 x 1865 мм при колесной базе 3405 мм – и грузоподъемностью ровно в 1 тонну. Под капотом – лицензионный бензиновый Mitsubishi 4K22D4T рабочим объемом 2,4 л и отдачей в 205 л.с.

Движок работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом, передающим момент на передние и задние колеса. Среди преимуществ Huanghai N7 называются прочная рама, усиленная подвеска, вместительный кузов и комфортный салон. Российские цены на эти машины начинаются с отметки 3 945 000 рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
12.11.2025 
