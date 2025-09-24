С мотором Mitsubishi: в России дебютировал новый внедорожник

В России стартуют продажи пикапов Huanghai N7

В России стартовали продажи полноразмерного пикапа Huanghai N7, согласно информации от дистрибьютора марки, компании «Обухов».

Внешность автомобиля во многом схожа с американскими пикапами, такими как Ford F-150 и Chevrolet Silverado, это крупный пикап с традиционным дизайном.

Что касается технических характеристик, то Huanghai N7 оснащен турбированным 2,4-литровым двигателем мощностью 205 л.с., разработанным японской компанией Mitsubishi. Двигатель соединен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У автомобиля полный привод.

Huanghai N7

Пикап предлагает три режима работы: Comfort, Sport и Eco, а также различные системы безопасности, такие как контроль давления и температуры в шинах (TPMS), противотуманные фары.

Huanghai N7

Автомобиль доступен для покупки в автосалонах в нескольких российских городах, включая Москву, Краснодар, Вологду и Симферополь. Начальная цена пикапа составляет 3 945 000 рублей, согласно официальному прайс-листу на сайте марки.

