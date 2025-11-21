Новые штрафы и ужесточение старых: что ждет российских водителей

Топ-5 штрафов для водителей, которые могут ужесточить в России

В ближайшее время в России произойдут значительные изменения в правилах дорожного движения, а также увеличатся размеры штрафов для водителей. Власти разрабатывают обширный пакет поправок, который затронет множество автомобилистов.

Одним из основных нововведений станет установка камер, способных фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время за это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, однако при повторной фиксации он может увеличиться до 3-5 тысяч рублей.

Кроме того, штрафы за чрезмерно шумные выхлопы автомобилей и мотоциклов будут увеличены в десять раз – с 500 до 5000 рублей. Для фиксации подобных нарушений будут использоваться специализированные камеры «Эфир».

Требования к перевозке детей также ужесточатся. Родители, которые не используют автокресло для ребенка, будут обязаны заплатить 5000 рублей вместо текущих 3000. Для организаций суммы окажутся еще выше.

Кроме того, поправки коснутся владельцев питбайков: выезд на общественные дороги будет караться штрафом в 30 000 рублей. Это решение связано с ростом числа ДТП с участием данной техники.

Также будет устранена популярная лазейка, связанная с тонировкой автомобилей, ввезенных из-за границы. Владельцы таких автомобилей теперь будут подвержены стандартному штрафу в 500 рублей.

Большая часть предложенных инициатив уже прошла первое чтение в Госдуме, и водителям следует готовиться к предстоящим изменениям.

