Почему врет указатель уровня топлива и чем это грозит

Автоэлектрики раскрыли причины некорректного поведения стрелки уровня топлива

Непредсказуемые прыжки стрелки уровня топлива – это не просто безобидный глюк, а серьезный сигнал, который может оставить вас без топлива в самый неподходящий момент, предостерегли эксперты издания Pravda.Ru.

Опасность в том, что приборная панель может показывать полный бак, в то время как топливный насос уже перегревается, засасывая осадок со дна. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит знать, из-за чего рушится вся цепочка от датчика до указателя.

В основе системы лежит простой принцип. Датчик, объединяющий поплавок и переменный резистор, находится в топливном баке. Двигаясь вместе с уровнем горючего, поплавок изменяет сопротивление, и этот сигнал по проводам передается на приборную панель, где и преобразуется в положение стрелки.

Чаще всего причина неисправности кроется в самом датчике, где со временем стираются или окисляются контактные дорожки, что приводит к хаотичным скачкам сопротивления. Нередко виновата и проводка: поврежденные провода, плохие контакты или проблемы с «массой» могут полностью исказить информацию. Гораздо реже стрелка замирает из-за механической поломки самого поплавка или, в самых сложных случаях, из-за выхода из строя приборной панели.

Так называемые «плавающие» глюки, которые то появляются, то исчезают, почти всегда указывают на ненадежный контакт в разъеме, особенно если недавно проводились работы с топливным модулем.

Хотя замена датчика на массовых моделях обычно недорога, диагностика требует аккуратности, а в редких случаях проблема может оказаться в неисправности самой приборной панели, что потребует серьезных затрат. Эксперты также развенчивают популярный миф о том, что поддержание бака наполовину пустым продлевает жизнь датчику — его износ зависит в первую очередь от пробега и качества детали, а не от уровня топлива.

