Популярный бренд выпустил интересные фирменные аксессуары для холодного климата

Xiaomi расширила линейку фирменных автотоваров зимними аксессуарами для салона

Xiaomi Auto пополнила ассортимент фирменных автотоваров новой серией зимних аксессуаров для салона.

В комплект входят магнитный подголовник YU7, утепленные подушки для сидений и мягкие поясничные опоры, все из искусственной шерсти для комфортных поездок в холодный сезон.

Стоимость новых товаров составляет 199 юаней (28 долларов) за магнитный подголовник YU7, 399 юаней (56 долларов) за комплект подушек и 199 юаней за поясничную подушку Mijia Car.

Кроме того, автомобили марки Xiaomi предлагают возможность дополнительной комплектации.

В интерьере YU7 можно установить подвесную 4K-камеру, датчик пространственного взаимодействия на базе искусственного интеллекта, держатель для планшета на спинке кресла, выдвижной потолочный светильник и компактный проектор среди других аксессуаров.

Источник:  ITHome
