Популярный бренд выпустил интересные фирменные аксессуары для холодного климата
Xiaomi Auto пополнила ассортимент фирменных автотоваров новой серией зимних аксессуаров для салона.
В комплект входят магнитный подголовник YU7, утепленные подушки для сидений и мягкие поясничные опоры, все из искусственной шерсти для комфортных поездок в холодный сезон.
Стоимость новых товаров составляет 199 юаней (28 долларов) за магнитный подголовник YU7, 399 юаней (56 долларов) за комплект подушек и 199 юаней за поясничную подушку Mijia Car.
Кроме того, автомобили марки Xiaomi предлагают возможность дополнительной комплектации.
В интерьере YU7 можно установить подвесную 4K-камеру, датчик пространственного взаимодействия на базе искусственного интеллекта, держатель для планшета на спинке кресла, выдвижной потолочный светильник и компактный проектор среди других аксессуаров.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.