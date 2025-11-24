Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»

Fit Service: 80% автовладельцев в России решили не менять авто в 2026 году

Согласно итогам исследования международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, большинство российских водителей не планируют менять свои автомобили в 2026 году, несмотря на появление новых моделей.

В опросе, проведенном в октябре, 80% автовладельцев заявили, что не собираются обновлять транспортные средства и продолжат эксплуатацию проверенных авто.

Только 9% респондентов задумываются о продаже старого автомобиля и приобретении другого с пробегом, а лишь 6% планируют купить новый. Три процента опрошенных рассматривают возможность продажи своей машины и перехода на каршеринг или общественный транспорт.

При этом более 70% участников опроса отметили, что собственный автомобиль для них крайне важен, и они не могут представить свою повседневную жизнь без него. При этом каждый четвертый водитель признал, что автомобиль имеет значение, но они готовы рассмотреть альтернативные варианты личного транспорта.

Всего 4% респондентов уверены, что могут легко обойтись без собственного автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

«За рулем» можно смотреть на YouTube