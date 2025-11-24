#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»
24 ноября
Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»
Fit Service: 80% автовладельцев в России решили...
Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!
24 ноября
Обычная Нива-трехдверка? А вот и нет!
На продажу выставили редкую Ниву с распашными...
Электромотоцикл «Арктур»
24 ноября
Представлен обновленный российский мотоцикл: сроки выхода и цены
Мотозавод «Русь» презентовал рестайлинговый...

Исследование: большинству российских автовладельцев машина «жизненно необходима»

Fit Service: 80% автовладельцев в России решили не менять авто в 2026 году

Согласно итогам исследования международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, большинство российских водителей не планируют менять свои автомобили в 2026 году, несмотря на появление новых моделей.

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

В опросе, проведенном в октябре, 80% автовладельцев заявили, что не собираются обновлять транспортные средства и продолжат эксплуатацию проверенных авто.

Только 9% респондентов задумываются о продаже старого автомобиля и приобретении другого с пробегом, а лишь 6% планируют купить новый. Три процента опрошенных рассматривают возможность продажи своей машины и перехода на каршеринг или общественный транспорт.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом более 70% участников опроса отметили, что собственный автомобиль для них крайне важен, и они не могут представить свою повседневную жизнь без него. При этом каждый четвертый водитель признал, что автомобиль имеет значение, но они готовы рассмотреть альтернативные варианты личного транспорта.

Всего 4% респондентов уверены, что могут легко обойтись без собственного автомобиля.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
24.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0