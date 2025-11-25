Экология
25 ноября
25 ноября
25 ноября
Эти «электрички» с необычным дизайном перестали привозить в Россию

Поставки новых электромобилей Ora в Россию приостановлены

Российский офис компании Great Wall официально сообщил о прекращении поставок электрических хэтчбеков модели Ora 03. Об этом проинформировало издание «Китайские автомобили», ссылаясь на заявление ООО «Грейт Волл Мотор Рус». В ответ на запрос журналистов компания указала: «Поставки новых электромобилей Ora в Россию в настоящее время не осуществляются».

Тем не менее, компания продолжит выполнять все обязательства по послепродажному обслуживанию. Дилерские центры Tank будут работать в обычном режиме, а «Грейт Волл Мотор Рус» подтвердила наличие гарантийного и сервисного обслуживания, а также поставок запчастей для уже приобретенных автомобилей.

Что касается планов на российском рынке, то решение о возобновлении поставок, включая новые модели, будет зависеть от стабильного спроса, резюмировали в пресс-службе бренда.

Ora 03
Ora 03
Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  «Китайские автомобили»
Ушакова Ирина
Фото:Ora
25.11.2025 
Фото:Ora
