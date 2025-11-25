Водителям хотят разрешить копировать материалы административных дел

#
24 ноября в Госдуме был представлен законопроект, позволяющий автомобилистам, участвующим в делах об административных правонарушениях, снимать копии материалов с места ДТП и получать видеозаписи.

В настоящее время КоАП РФ предоставляет только ограниченные права, позволяя гражданам знакомиться с материалами дела, тогда как Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства дают возможность делать выписки, снимать копии и использовать технические средства. На эту диспропорцию указали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия».

Согласно предложенному тексту законопроекта, участникам дел предоставляется право делать выписки и снимать копии документов, включая возможность использовать свои технические средства, а также получать копии аудио- и видеозаписей, касающихся дела. Это значит, что автомобилисты смогут не только фотографировать или записывать материалы с экрана планшета сотрудников ГИБДД, но и получать копии на флешках.

Авторы законопроекта считают, что такое новшество существенно изменит формальный подход к рассмотрению споров, возникающих между автомобилистами и правоохранительными органами. Правительство уже выразило поддержку данной инициативе.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  Система обеспечения государственной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.11.2025 
Фото:Depositphotos
