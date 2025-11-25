Недорогие, простые в обслуживании: станут ли индийские авто массовыми в России

Эксперт Беленький перечислил плюсы и минусы индийских машин

О перспективах продаж легковых автомобилей из Индии в России рассказал директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький. Он отметил, что индийские производители добиваются высоких показателей по стоимости. Они ориентируются на низкий уровень затрат, что позволяет выпускать конкурирующие по цене модели.

Также существуют примеры адаптации к суровым условиям. Например, некоторые индийские компании уже поставляют коммерческие автомобили и автобусы, адаптированные под «жесткие климатические условия» в России.

Также среди плюсов отмечается, что во многих случаях индийские бренды предлагают компактные автомобили, хэтчбеки, бюджетные кроссоверы – сегменты, которые могут быть востребованы на российском рынке.

Среди минусов Беленький отметил следующие:

Брендовая осведомленность: большинство индийских автомобильных марок в России пока неизвестны, доверия меньше, чем у знакомых брендов.

Леворульный рынок и адаптация под российские стандарты: многие автокомпании ориентировались на внутренний рынок Индии или экспортные рынки с правым рулем/левым. Понадобится адаптация под российские реалии.

Таможенные и сборные барьеры: импорт автомобилей в Россию сопряжен с высокими налогами, сборами и логистическими сложностями.

Послепродажное обслуживание, запасные части и сервисная сеть: при выходе нового бренда на рынок России потребуется время на развитие сети сервисов, распространение запчастей, гарантийное обслуживание. Без этого эксплуатация может быть проблемой.

Комментарий эксперта

Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:

– Индийские автомобили могут подходить, особенно в сегменте бюджетных/компактных моделей; есть конкретные предпосылки (доступная цена, интерес производителей к России). Но «подходят» не значит «безупречны». Многое зависит от конкретной марки, модели, адаптации под Россию, сервиса и качества. При выборе такого автомобиля я бы проверил сертификацию для России, наличие сервисной сети, возможность доставки запчастей, как модель ведет себя в российских условиях (зима, дороги, климат).

Каковы перспективы у индийских автомобилей в России?

Возможности роста

На российском рынке есть освободившаяся ниша после ухода западных брендов — эта ниша может быть занята новыми игроками, и индийские производители рассматриваются как один из вариантов.

Существует интерес со стороны властей и рынка к импортерам из стран-партнеров. Индия как страна-экспортер автомобилей проявляет активность.

Если бренды смогут адаптировать модели под леворульный рынок, обеспечить приемлемую цену и сервис, они могут конкурировать с китайскими марками, которые уже занимают значительную долю российского рынка.

Ограничения и риски

Строительство заводов/локализация производства в России или крупные инвестиции пока нецелесообразны при текущих объемах.

Высокая конкуренция с китайскими производителями: уже сегодня китайские бренды активно усиливаются на российском рынке. Индийские марки при прочих равных могут проигрывать по цене, узнаваемости или логистике.

Неясность с нормативной и логистической базой: вопросы сертификации, доставка, таможенные сборы, адаптация под российские условия – всё это создает барьеры.

Прогноз

В краткосрочной перспективе (1-3 года) индийские автомобили скорее будут нишевым явлением: выбор ограничен, модели либо через параллельный импорт, либо в небольших объемах.

В среднесрочной перспективе (3-5 лет), если бренды вложатся в леворульные версии, сервисную инфраструктуру и адаптацию к российским условиям – возможен устойчивый рост доли рынка.

Однако не факт, что они станут массовым явлением: многое зависит от развития рынка новых автомобилей в России (он сам находится под давлением). Если рынок будет сокращаться, рост будет труднее.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте