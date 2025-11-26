Новая реальность
#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

Бюджет автоподдержки на ближайшие три года рекордно вырос

Минпромторг: на льготные кредиты и лизинг выделили более 160 млрд рублей

Объем государственной поддержки рынка новых автомобилей в России значительно увеличен, что позволит тысячам россиян обновить свой автомобиль на выгодных условиях.

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, финансирование программ льготного автокредитования и лизинга на ближайшие три года (2026-2028) увеличено на 40% – с первоначально запланированных 115 до 164 млрд рублей.

Уже в следующем году на эти цели будет направлено 50 млрд рублей, из которых 20 млрд пойдут на льготные автокредиты, а 30 млрд – на льготный лизинг.

Среди тех, кто может рассчитывать на скидки, – медицинские и педагогические работники, участники СВО и их семьи, инвалиды, а также семьи с детьми (два или более). Для последних по программе «Семейный автомобиль» действует специальная скидка в 10%. Наибольшая поддержка, в размере 40%, предусмотрена для участников специальной военной операции, получивших ранения, при покупке автомобилей с ручным управлением.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%.

Только за десять месяцев 2025 года благодаря госпрограммам было продано более 163 тыс. автомобилей, причем свыше 113 тыс. из них – Lada.

Общая сумма предоставленных скидок достигла 52 млрд рублей. Таким образом, расширение финансирования позволит продолжить практику стимулирования спроса и поддержки отечественного автопрома.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 10
26.11.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0