Бюджет автоподдержки на ближайшие три года рекордно вырос

Минпромторг: на льготные кредиты и лизинг выделили более 160 млрд рублей

Объем государственной поддержки рынка новых автомобилей в России значительно увеличен, что позволит тысячам россиян обновить свой автомобиль на выгодных условиях.

По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, финансирование программ льготного автокредитования и лизинга на ближайшие три года (2026-2028) увеличено на 40% – с первоначально запланированных 115 до 164 млрд рублей.

Уже в следующем году на эти цели будет направлено 50 млрд рублей, из которых 20 млрд пойдут на льготные автокредиты, а 30 млрд – на льготный лизинг.

Среди тех, кто может рассчитывать на скидки, – медицинские и педагогические работники, участники СВО и их семьи, инвалиды, а также семьи с детьми (два или более). Для последних по программе «Семейный автомобиль» действует специальная скидка в 10%. Наибольшая поддержка, в размере 40%, предусмотрена для участников специальной военной операции, получивших ранения, при покупке автомобилей с ручным управлением.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%.

Только за десять месяцев 2025 года благодаря госпрограммам было продано более 163 тыс. автомобилей, причем свыше 113 тыс. из них – Lada.

Общая сумма предоставленных скидок достигла 52 млрд рублей. Таким образом, расширение финансирования позволит продолжить практику стимулирования спроса и поддержки отечественного автопрома.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ