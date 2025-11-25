Льготы на бензин хотят ввести в России: что об этом известно

В ГД предложили рассмотреть льготы на бензин для некоторых групп населения

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает нужным рассмотреть не только предложение Российского топливного союза о переходе на новый индекс для цен на топливо на автозаправках, но и возможность введения льгот на бензин для определенных категорий граждан, которые нуждаются в особой поддержке.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать социальную важность цен на топливо.

«Может, имеет смысл рассмотреть варианты, аналогичные тем, что применяются в других чувствительных секторах? Например, жилищно-коммунальное хозяйство предлагает меры поддержки множеству льготников – от ветеранов труда до многодетных семей. В электроэнергетике с этого года внедрены три ценовых диапазона для разных уровней потребления», – добавил он, комментируя идею о переходе на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо применения индекса потребительских цен (ИПЦ), что поддержано Минэнерго.

Он отметил, что данная инициатива заслуживает всестороннего обсуждения и тщательной оценки. Станкевич напомнил, что, в отличие от регулируемых секторов, ценообразование на моторное топливо в юридическом плане не фиксируется государством в определенных параметрах.

По его словам, ценовые «качели» 2025 года, проявившиеся в значительной волатильности биржевых и оптовых цен, вновь поднимают вопрос об эффективности текущей модели регулирования в этой отрасли.

