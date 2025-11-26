#
Почему вылетают шипы из шин: основные причины

Ikon Tyres перечислила семь ошибок, из-за которых шипы вылетают из шин

В компании Ikon Tyres рассказали о типичных причинах, по которым шипы в зимних шинах могут выпадать, и предоставили советы по их предотвращению. Так, должна быть правильная обкатка шипованных зимних шин, и первые 1000 км необходимо избегать резких маневров, а максимальная скорость не должна превышать 70 км/ч.

Потеря шипов часто случается из-за пробуксовки колес на асфальтированных или ледяных дорогах. Важно отметить, что резкое торможение менее опасно для шин, чем резкое ускорение с пробуксовкой, так как в последнем случае шипы подвергаются наибольшей нагрузке.

Поддержание правильного давления в зимних шинах также критично, поскольку отклонения от нормы увеличивают риск потери шипов. Шины работают оптимально при конкретной плотности резины, достигаемой соблюдением рекомендованных производителем параметров.

Шипы могут вылетать также при контакте с металлическими дорожными элементами, такими как трамвайные и железнодорожные рельсы, люки, пандусы и стыки мостов.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
26.11.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
