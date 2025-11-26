Названы самые продаваемые семилетние машины

«Автостат»: автомобили Lada чаще всего фигурируют в продаже среди 7-летних

По данным аналитического агентства «Автостат», в российских объявлениях о продаже автомобилей с пробегом семилетнего возраста в октябре наибольшее число объявлений касалось моделей марки Lada. Доля Lada составляет около 14,8%, что делает ее лидером среди семилетних автомобилей.

На втором месте находится Kia с 12,1%, а третье место занимает Toyota с 10,4%. Эти марки также входят в тройку самых популярных на рынке подержанных автомобилей. В пятерке наиболее распространенных моделей также оказались Hyundai и Volkswagen с долями 7,6% и 6,1% соответственно.

Среди премиальных автомобилей на вторичном рынке в это время чаще всего предлагались модели BMW, на которые пришлось 5,5% объявлений, что вывело их на шестое место в общем списке. Немного ниже по итогам оказался Nissan с показателем 5,2%. Десятку завершили Renault (4,5%), Mercedes-Benz (3,9%) и Skoda (3,6%).

По оценкам экспертов, данные марки составляют около 73,7% всех октябрьских объявлений о продаже семилетних легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте