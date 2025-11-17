Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей Kia в 2025 году

Издание TopSpeed представило список из десяти самых надежных автомобилей марки Kia.

Лидером рейтинга стал кроссовер Kia Soul 2025 модельного года, который получил оценку 88 баллов из 100 по версии экспертов J.D. Power. Этот паркетник выделяется своей яркой внешностью, стилем, комфортом, безопасностью и доступной ценой.

На втором месте оказался городской кроссовер Kia Seltos с рейтингом надежности 86 баллов из 100. Эксперты отмечают просторный салон и вместительный багажник, а также широкий выбор комплектаций с двумя различными силовыми установками.

Замыкает тройку Kia K4, который набрал те же 86 баллов надежности, что и Seltos. Этот компактный высокотехнологичный седан, пришедший на смену модели Kia Forte, также предлагает выбор между двумя силовыми установками, одна из которых подходит для повседневного использования, а другая ориентирована на любителей динамичной езды.

Самые надежные автомобили Kia в 2025 году

Kia Soul – надежность 88/100;

Kia Seltos – надежность 86/100;

Kia K4 – надежность 86/100;

Kia K5 – надежность 85/100;

Kia Telluride – надежность 85/100;

Kia Sportage – надежность 84/100;

Kia Carnival – надежность 76/100;

Kia Sorento – надежность 74/100;

Kia Niro – надежность 74/100;

Kia EV9 – надежность 67/100.

