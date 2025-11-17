#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей Kia в 2025 году

Издание TopSpeed представило список из десяти самых надежных автомобилей марки Kia.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Лидером рейтинга стал кроссовер Kia Soul 2025 модельного года, который получил оценку 88 баллов из 100 по версии экспертов J.D. Power. Этот паркетник выделяется своей яркой внешностью, стилем, комфортом, безопасностью и доступной ценой.

На втором месте оказался городской кроссовер Kia Seltos с рейтингом надежности 86 баллов из 100. Эксперты отмечают просторный салон и вместительный багажник, а также широкий выбор комплектаций с двумя различными силовыми установками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Замыкает тройку Kia K4, который набрал те же 86 баллов надежности, что и Seltos. Этот компактный высокотехнологичный седан, пришедший на смену модели Kia Forte, также предлагает выбор между двумя силовыми установками, одна из которых подходит для повседневного использования, а другая ориентирована на любителей динамичной езды.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Самые надежные автомобили Kia в 2025 году

  • Kia Soul – надежность 88/100;
  • Kia Seltos – надежность 86/100;
  • Kia K4 – надежность 86/100;
  • Kia K5 – надежность 85/100;
  • Kia Telluride – надежность 85/100;
  • Kia Sportage – надежность 84/100;
  • Kia Carnival – надежность 76/100;
  • Kia Sorento – надежность 74/100;
  • Kia Niro – надежность 74/100;
  • Kia EV9 – надежность 67/100.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  TopSpeed
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
17.11.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0