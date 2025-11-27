#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электромобиль Атом встал на конвейер
27 ноября
Электромобиль Атом встал на конвейер
Завод «Москвич» начал тестировать конвейерную...
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
27 ноября
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
НАПИ: продажи подержанных китайских автомобилей...
Простые способы вернуть прозрачность запотевшим автомобильным стеклам
27 ноября
Простые способы вернуть прозрачность запотевшим автомобильным стеклам
Как быстро решить проблему запотевших стекол...

Новый компактный кроссовер готовят к дебюту: подробности

В Китае компания Chery выпустит новый кроссовер Tiggo 5L

Концерн Chery рассказал о планах выпустить новый компактный кроссовер, который появится в продаже в Китае в 2026 году.

Chery Tiggo 5L
Chery Tiggo 5L

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Тестовая версия автомобиля, имеющая внутреннее кодовое наименование T1Q, была зафиксирована на шпионских снимках.

Модель будет называться Tiggo 5L и станет младшим вариантом обновленного Tiggo 8. Интерьер T1Q выполнен в стиле, имеющем много общего с старшей моделью. В центре панели расположится вертикальный сенсорный экран, под ним останется небольшая панель с физическими кнопками.

Chery Tiggo 5L
Chery Tiggo 5L

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В салоне также будет предусмотрена беспроводная зарядка, рычаг переключения передач в стиле пианино и многофункциональное трехспицевое рулевое колесо.

Интерьер Chery Tiggo 5L
Интерьер Chery Tiggo 5L

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Снаружи T1Q продолжает следовать традициям Tiggo 8. Передняя часть авто будет оснащена раздельными фарами и радиаторной решеткой с радиальным узором, дополненной широким нижним воздухозаборником. За задней частью будет находиться монофонарь.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 20
27.11.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0