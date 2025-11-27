Новый компактный кроссовер готовят к дебюту: подробности
Концерн Chery рассказал о планах выпустить новый компактный кроссовер, который появится в продаже в Китае в 2026 году.
Тестовая версия автомобиля, имеющая внутреннее кодовое наименование T1Q, была зафиксирована на шпионских снимках.
Модель будет называться Tiggo 5L и станет младшим вариантом обновленного Tiggo 8. Интерьер T1Q выполнен в стиле, имеющем много общего с старшей моделью. В центре панели расположится вертикальный сенсорный экран, под ним останется небольшая панель с физическими кнопками.
В салоне также будет предусмотрена беспроводная зарядка, рычаг переключения передач в стиле пианино и многофункциональное трехспицевое рулевое колесо.
Снаружи T1Q продолжает следовать традициям Tiggo 8. Передняя часть авто будет оснащена раздельными фарами и радиаторной решеткой с радиальным узором, дополненной широким нижним воздухозаборником. За задней частью будет находиться монофонарь.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.
