Новый компактный кроссовер готовят к дебюту: подробности

В Китае компания Chery выпустит новый кроссовер Tiggo 5L

Концерн Chery рассказал о планах выпустить новый компактный кроссовер, который появится в продаже в Китае в 2026 году.

Chery Tiggo 5L

Тестовая версия автомобиля, имеющая внутреннее кодовое наименование T1Q, была зафиксирована на шпионских снимках.

Модель будет называться Tiggo 5L и станет младшим вариантом обновленного Tiggo 8. Интерьер T1Q выполнен в стиле, имеющем много общего с старшей моделью. В центре панели расположится вертикальный сенсорный экран, под ним останется небольшая панель с физическими кнопками.

Chery Tiggo 5L

В салоне также будет предусмотрена беспроводная зарядка, рычаг переключения передач в стиле пианино и многофункциональное трехспицевое рулевое колесо.

Интерьер Chery Tiggo 5L

Снаружи T1Q продолжает следовать традициям Tiggo 8. Передняя часть авто будет оснащена раздельными фарами и радиаторной решеткой с радиальным узором, дополненной широким нижним воздухозаборником. За задней частью будет находиться монофонарь.

