Популярный кроссовер получил в России новую версию: называем цены

В России начался прием заказов на китайский гибридный кроссовер Voyah Free в новой модификации под названием Sport+. Цены на этот автомобиль стартуют от 6 740 000 рублей без учета возможных скидок.

Ключевое отличие данной версии от стандартного Voyah Free заключается в улучшенных технических характеристиках. Например, мощность заднего электромотора увеличилась на 20 лошадиных сил по сравнению с предыдущей версией Sport Edition, что позволяет достичь общей мощности в 510 л.с.

Разгон до 100 км/ч новый кроссовер способен осуществить за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Также он оснащен тяговой батареей с повышенной емкостью – 43 кВт·ч, что позволяет проехать 175 км при использовании только электротяги.

Общий же запас хода автомобиля достигает 1020 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор с 20 до 80% всего за 33 минуты.

