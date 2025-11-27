Популярный кроссовер получил в России новую версию: называем цены
В России начался прием заказов на китайский гибридный кроссовер Voyah Free в новой модификации под названием Sport+. Цены на этот автомобиль стартуют от 6 740 000 рублей без учета возможных скидок.
Ключевое отличие данной версии от стандартного Voyah Free заключается в улучшенных технических характеристиках. Например, мощность заднего электромотора увеличилась на 20 лошадиных сил по сравнению с предыдущей версией Sport Edition, что позволяет достичь общей мощности в 510 л.с.
Разгон до 100 км/ч новый кроссовер способен осуществить за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Также он оснащен тяговой батареей с повышенной емкостью – 43 кВт·ч, что позволяет проехать 175 км при использовании только электротяги.
Общий же запас хода автомобиля достигает 1020 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор с 20 до 80% всего за 33 минуты.
Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.