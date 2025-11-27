Штрафы за... снег? Водителей предупредили о новой опасности

«За рулем» напомнил об опасности несправедливых штрафов в зимний период

Буквально в эти дни снегопады и снежные заносы становятся реальностью для многих автомобилистов России.

Инцидент с назначением несправедливого штрафа, когда водитель объезжал сугроб и нарушил требования разметки, «За рулем» подробно разбирал, но такие ситуации в большом количестве повторяются каждый год. Вот краткая инструкция, что делать в подобных случаях: не платите штраф, если не считаете, что вы нарушили, – и обжалуйте его, по возможности с помощью видеодоказательств.

С несправедливыми штрафами идет борьба — например, есть предложение давать бесплатную месячную бесплатную парковку тем, кому ошибочно приписали нарушение ПДД.

И определенные шаги в этом отношении можем предпринять и мы с вами! Друзья, мы хотим сделать российские дороги комфортнее и безопаснее, и без вашей помощи нм не обойтись.

Пройдите опрос и помогите выявить все нюансы вокруг ситуации с несправедливыми штрафами. Ваши ответы станут основой для доклада в Государственную Думу, Минтранс России и ГИБДД МВД России.

